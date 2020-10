Ausfälle und Verlegungen

Mannheim.Beeinträchtigungen aufgrund von Corona-Maßnahmen haben den Auftakt der Saison in den Bowlingbundesligen geprägt. Obwohl die Deutsche Bowlingunion, die ausrichtenden Vereine und die Hallenbetreiber ausgefeilte Hygienekonzepte bis hin zur Umstellung des bisherigen Spielsystems erarbeitet hatten, gab es bei 50 angesetzten Partien in den neu aufgeteilten Divisionen der 1. und 2. Liga 43 Spielausfälle und Verschiebungen.

Auch Zweitligist ABC Mannheim (TSV 1846) musste sein Heimspiel wegen Teilnehmern aus Risikoregionen kurzfristig absagen, ebenso die Erstliga-Damen des BC Royal Viernheim (USC). Am vollständigsten verlief der Spieltag in Division II der 2. Liga Herren, die im Wesentlichen mit Mannschaften aus Ostwestfalen und Nordhessen besetzt ist.

„Wie und ob es mit der neuen Saison überhaupt noch weiter geht, steht in den Sternen“, zeigte sich TSV-Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup besorgt.

Immerhin: Die Landesklassen, die vom Grundsatz her den Spielmodus mit leichten Anpassungen beibehalten haben, sind seit Ende September wieder aktiv und bis jetzt noch auf Kurs. In der obersten Landesklasse, der Badenliga, liegt nach zwei Spieltagen der BC Royal Viernheim vor Germania Mannheim in Front, bei den Damen führt Don Bosco GS Viernheim vor dem BSC Condor Mannheim. ra

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020