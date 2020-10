Ausklang mit Ausschluss

Mannheim.Das letzte Turf-Ereignis 2020 auf der Seckenheimer Waldrennbahn findet zwar ohne Zuschauer statt. Unabhängig davon erhoffen sich die Mannheimer Galopp-Trainer Marco Klein, Horst Rudolph und Stefan Buchner – zugleich Präsident des Badischen Rennvereins (BRV) Mannheim-Seckenheim – aber, an die Erfolge von Ende September mit gleich neun Top-Ergebnissen anknüpfen zu können.

Achtmal öffnet sich am Samstag ab 13.10 Uhr die Startmaschine, Klein schickt ein Dutzend Pferde auf die Bahn, Rudolph ein Quartett, Buchner seinen Kashani. Alle Rennenkönnen per Livestream www.deutscher-galopp.de) verfolgt werden, zwischen 14 und 16 Uhr überträgt auch erstmals der TV-Spartensender Sport 1.

Ausgleich II der Höhepunkt

Sportlicher Höhepunkt ist der Ausgleich II um den B.A.U.-Preis, für den Marco Klein Flight to Hongkong und Lucky Lips gemeldet hat. Der sechsjährige Wallach gehört seit sechs Monaten zu seinem Stall. Obwohl er erstmals die 2500 Meter in Angriff nimmt, gehört ihm das Vertrauen des Trainers und seines Stalljockeys Tommaso Scardino: „Lucky Lips hat viel Mumm.“ Ein Vorteil des vierjährigen Flight to Hongkong könnte das geringe Gewicht sein, das er mit dem jungen Leon Wolff im Sattel trägt. „Die 50 Kilo sind wie eine Briefmarke“, hofft Klein auf eine Platzierung, für Lucky Lips ist auch mehr drin.

Im Ausgleich III um den VR-Preis Kur- und Rheinpfalz (1900 m) genießt die Hälfte der acht Starter Heimvorteil, treffen Kleins Earl und Future Hollow auf Rudolphs Pissarro und Candy Sweet, eine Siegerin vom September. Doch der Besitzertrainer ist zurückhaltend: „Zum einen ist es der erste Ausgleich III für die Stute, zum andern kennen sich Pissarro und Jockey Nicol Polli gar nicht.“ Klein dagegen sieht seine Galopper im Endkampf. „Future Hollow läuft in Mannheim immer gut, und Earl ist immer vorn mit dabei“, hält er viel vom fünfjährigen Wallach von BRV-Mitglied Gabriele Gaul.

Auch im Ausgleich IV um den Continentale-Preis (1900 m) treffen mit Anna Adventure und Feline sowie Irukandji und Sarayu je zwei „gut trainierte“ Klein- und Rudolph-Pferde aufeinander. Doch sie haben es im gut besetzten Rennen mit acht weiteren Konkurrenten zu tun.

Im Ausgleich IV über 1400 Meter führte zuletzt kein Weg an Kleins Arionna vorbei. Auf den 3000 Metern starten sein Thunder Light („Er hat eine Siegchance.“), sein Bergadler („Auf seiner Idealdistanz sehe ich ihn im Endkampf.“) und Buchners Kashani. „Er hat große Konkurrenz, aber das Feld ist ausgeglichen“, sagt der BRV-Präsident. sd

