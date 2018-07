Ausnahmezustand am Neckarplatt

Anzeige

Erst nach dem Spielgewinn zum 1:1 im zweiten Satz begann sein Motor allmählich auf Betriebstemperatur laufen. „Ich habe damit gerechnet. Bereits vor zwei Jahren habe ich bei den US Open fünf Sätze benötigt“, zollte Thiem Millman Respekt.

Mit krachenden Vorhandschlägen gewann der 24-Jährige den zweiten Durchgang mit 6:4. „Je länger das Match dauerte, umso mehr fand er zu seinem Niveau“, war GW-Teamchef Gerald Marzenell von Thiems Comeback-Qualitäten begeistert. „Ich habe zwei Wochen fast gar kein Tennis gespielt“, sprach Thiem seine unfreiwillige Wettkampfpause nach der Rückenverletzung in Wimbledon an. Davon war im Match-Tiebreak nichts mehr zu sehen. Mit wuchtigen Gewinn-Schlägen holte er sich Punkt um Punkt. Das Match war längst auf dem erwartenden Weltklasse-Niveau angekommen, da auch Millmann nicht aufgab. Die Niederlage frustete ihn sichtbar: „Dominic ist ein guter Spieler, ein paar Punkte haben den Ausschlag gegeben“, sagt er und verließ unter Applaus den Platz.

Auf Mannheimer Seite kannte der Jubel nach dem entscheidenden Punkt zum 10:8 im Match-Tiebreak keine Grenzen. Beherzt sprang Thiem seinem Teamchef Marzenell in die Arme, donnerte erneut die Faust in Richtung Publikum. „John ist voll im Saft. Er hat gerade ein Turnier gespielt, steht gut in der Weltrangliste – es war eine schwere Partie“, sagte der erleichterte Sieger.

Trotz seiner internationalen Erfolge ist der Ausflug in der Bundesliga für Thiem mehr als eine Trainingseinheit: „Es ist eine ganz andere Sache, in einem Team zu spielen.“ Auch der Gewinn eines nationalen Titels hat für den ATP-Profi eine Bedeutung: „Ich hoffe ich konnte einen Teil dazu beitragen, dass wir deutscher Meister werden – das wäre ein Riesentraum“, sprach er ganz bewusst von sich als Teil des Teams.

Für Marzenell ist Thiems Teilnahme sowieso mehr als nur ein Punktgewinn an einem Spieltag: „Die Stimmung in der Kabine ist phänomenal. Jeder hat durch seine Anwesenheit mehr aus sich rausgeholt.“ Auch sei der Erfolg gegen Weinheim Thiems Verdienst: „Er hat den Unterschied gemacht.“

Marzenell hofft schon auf dessen nächsten Einsatz für Grün-Weiss: „Ich bin mir sicher, dass er wiederkommt. Ob nächstes oder erst in zwei Jahren – das muss man sehen.“ Der Weltklasse-Spieler selbst gibt sich vor seiner Weiterreise zum heute startenden Turnier in Hamburg etwas bedeckt, fügt jedoch schmunzelnd an: „Leider war es offiziell eine Auswärtspartie. Ich hoffe das nächste Mal spielen wir wieder zu Hause.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018