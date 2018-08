B-Liga-Dino ohne Lust auf Rückkehr in die Heimat

Anzeige

MANNHEIM.Würde es eine ewige Tabelle der B-Klasse geben, dann stünde ein Verein ganz weit oben: die DJK Feudenheim. In der Saison 1955/56 nahm der Club den Spielbetrieb in den C-Klassen der Privatmannschaften auf. Nach der Eintragung ins Vereinsregister startete die DJK in der Spielzeit 1960/61 in der B-Klasse Nord im Aktiven-Spielbetrieb. Seitdem haben die Feudenheimer diese Liga kein einziges Mal nach oben verlassen. Durch die Einführung der C-Klassen war ein Abstecher in das Unterhaus ebenfalls in der Vereinschronik beinhaltet. Am 3. Juni 2018 schlug die DJK Feudenheim jedoch ein neues Kapitel auf. Knapp 58 Jahre nach dem Eintritt in den Spielbetrieb stieg das Team vom Neckarplatt erstmals in die A-Klasse auf.

„Unser Problem ist, dass es bei uns keine Prämien gibt. Dennoch wollen wir uns langfristig in dieser Liga etablieren“, sagt Wolfgang Jantz, der Baumeister des Erfolgs. Gekommen, um zu bleiben, heißt also das Motto bei der DJK. Für dieses Unternehmen kann Jantz auf seinen Aufstiegskader setzen, ein Team also, das neben der sportlichen Reife noch ein weiteres Faustpfand besitzt. „Das große Plus bei uns ist die Kameradschaft. Viele spielen schon seit der frühesten Jugend zusammen“, schildert Jantz.

Routinierte Neue

Das Jugendkonzept bei der DJK Feudenheim ist vorbildlich, in der Nachwuchsabteilung sind alle Altersklassen besetzt, manche sogar mehrfach. Und genau aus diesem Pool durfte sich Jantz nun im Sommer wieder bedienen. Vier Talente stießen aus dem eigenen Fohlenstall hinzu, ergänzt um drei externe Zugänge soll die Mission Klassenerhalt angegangen werden.