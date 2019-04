Badenia-Triumph für Box Office

Mannheim.War das unsichere Wetter schuld, die Maimarkt-Konkurrenz oder die Meisterfeier der Adler? Jedenfalls verzeichnete der Badenia-Renntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn keinen Besucherrekord – obwohl der Saisonhöhepunkt im Mannheimer Turfkalender keine Wünsche offen ließ. „Es ist die Summe der Veranstaltungen, zu denen auch der Fußball in Hoffenheim kommt. Mit den 4500 Zuschauern bin ich daher sehr zufrieden“, sagte Stephan Buchner, der Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim. Auch die sportliche Bilanz der vielen Lokalmatadore stimmte. Gabriele Gauls Box Office triumphierte in der Badenia, die Pferde von Marco Klein (1/1/3), Horst Rudolph (0/2/1) und Karl-Heinz Neureuther (1 Sieg) erreichten neun weitere Platzierungen unter den ersten Drei (2/3/3).

Nach 4200 Metern entlud sich die Spannung bei Gabriele und Peter Gaul in einem lauten Jubelschrei. Ihr Box Office, den die Familie des BRV-Vizepräsidenten erst vor sechs Wochen erworben hatte, gewann das mit 14 000 Euro dotierte 116. Große Heinrich-Vetter-Badenia-Jagdrennen und wiederholte den Sieg ihres Secret Edge von 2015. Dass der achtjährige Wallach zudem seinem Trainer Christian von der Recke den 2000. Erfolg brachte, toppte das Ereignis. Der hatte den aus England gekommenen Galopper nicht nur konditionell in Form gebracht, sondern ihn auch an die hierzulande niedrigeren Sprünge gewöhnt. Das zahlte sich aus. „Ich bin einfach nur glücklich“, strahlte Gabriele Gaul mit ihrem Mann Peter („es hat alles gepasst“) und Jockey Miguel Lopez um die Wette. Zufrieden mit seiner Mariele war auch BRV-Ehrenpräsident Michael Himmelsbach. „Sie ist schön mitgelaufen, aber wie erwartet konnte sie in ihrem ersten Rennen 2019 die lange Distanz noch nicht durchhalten.“

Wüstenlady klar vorn

Weder einen klaren Favoriten noch Außenseiter sahen die Turffreunde im Ausgleich II um den Jungheinrich-Preis, dem Hauptereignis auf der Flachbahn, in dem es erst auf der Zielgeraden der 1900 Meter spannend wurde. Während sich Numerion mit Stefanie Koyuncu im Sattel und Smoke on the Water unter Mirko Sanna ein Dauerduell an der Spitze lieferten, lauerten im Hintergrund die Lokalmatadore. Zuerst schoss Horst Rudolphs Pissarro mit Hana Mouchova nach vorn, dann machte auch Marco Kleins Kitaneso unter Tommaso Scardino mächtig Tempo. Pissarro kämpfte sich hinter Numerion noch auf Platz zwei vor, Kitaneso auf Rang drei. „Er ist ein super Rennen gelaufen, die beiden anderen waren heute einfach schneller“, sagte Klein, der danach im Ausgleich IV über 1400 Meter noch mehr Grund zum Jubeln hatte.

„Wüstenlady ist ein tolles Pferd, sie macht im Training nur Freude. Sie hat diesen Sieg verdient und gezeigt, was sie kann“, bejubelte der Trainer den ersten Erfolg der fünfjährigen Stute, die mit über fünf Längen Vorsprung vor Pressure und Rudolphs Sarayu gewann. Auch im Ausgleich III waren die beiden Coaches dabei, Rudolphs Bill Ferdinand wurde Zweiter, Kleins lange führende Smentana Dritte. „Ich bin mit meinen Pferden heute zufrieden“, zog Rudolph eine positive Bilanz.

Groß war die Dichte der Mannheimer Starter im vom langjährigen BRV-Vorsitzenden Holger Schmid initiierten Ausgleichs IV über 1900 Meter. Die Vorwetten deuteten auf einen Dreikampf zwischen Rudolphs Furous, Kleins Ignaz und Karl-Heinz Neureuthers Shark Attack. Kurz vor dem Schlussbogen lag das Trio auch noch vorn, doch im Ziel erfüllte nur der sechsjährige Wallach Shark Attack die Erwartungen. Furus wurde Vierter, Ignaz Sechster, Buchners Kashani Siebter. „Das war ein perfektes Rennen, besser kann man das Pferd nicht reiten“, lobte Neureuther Jockey Jozef Bojko. „Er kennt das Pferd sehr gut und kann es entsprechend einsetzen.“

Im Rennen für Dreijährige waren unter den zehn Startern sechs Lokalmatadore. Mit Flight to Hongkong (2.), Golden Tango (4.) und Khaleesi (5.) erreichten drei von Kleins Debütanten die Geldränge. Seine Sansa Stark und auch der lange führende Radmaan von Henk Grewe wurden reiterlos. Der Hengst verletzte sich dabei schwer an der Flanke, als er an die Bahnabgrenzung geriet.

