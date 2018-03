Bären verzichten auf Erstliga-Lizenz

Anzeige

Ketsch.Die Zweitliga-Handballerinnen der TSG Ketsch behaupten im Augenblick den zweiten Tabellenplatz und könnten damit den Aufstieg in die erste Frauen-Bundesliga aus eigener Kraft realisieren. Doch die sportlichen Leiter, Robert Becker und Tom Löbich, werden keinen Lizenzantrag für die Erste Liga stellen, wie die TSG Ketsch nun bekanntgab.

„Ein Aufstieg zum jetzigen Zeitpunkt würde all das aufs Spiel setzen, was in den letzten drei Jahren in Ketsch aufgebaut wurde“, begründet Becker den freiwilligen Verzicht auf die Perspektive nach oben vor allem mit wirtschaftlichen Argumenten. Löbich sieht die Situation ähnlich: „Natürlich ist der Gedanke, den Thüringer HC, Metzingen oder Bietigheim in der Neurotthalle auflaufen zu sehen, durchaus reizvoll. Aber gleichzeitig sehen wir momentan einfach zu viele Risiken, was unsere kontinuierliche Weiterentwicklung betrifft.“ red/ü