Ball rollt auch beim Sparkassen-Cup

Ketsch.Nach dem 1. Qualifikationsturnier in Ketsch bleibt der Kunstrasen in der Neurotthalle gleich liegen, denn nur eine Woche später steigt an gleicher Stelle am 4. und 5. Januar das 19. Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier um den Sparkassen-Cup des SV Sandhausen. Beim Einladungsturnier des Zweitligisten vom Hardtwald sind wieder namhafte Teams aus der Metropolregion wie Gastgeber SV Sandhausen, die Regionalligisten FC Astoria Walldorf, VfR Wormatia Worms und SV Waldhof Mannheim sowie Teams aus der Oberliga, Verbandsliga und Landesliga am Ball. Ebenso qualifizieren sich die Gewinner des 1603-Cups Bammental und des Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturniers Eppelheim für den Sparkassen-Cup. red

