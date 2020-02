Ball rollt nach Plan

Mannheim.Die Gefahr durch das Coronavirus wird in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Erste Verdachts- und Infektionsfälle in Deutschland und Baden-Württemberg rufen Besorgnis hervor. In Italien wurde bereits über die Austragung von Profi-Fußballspielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgedacht.

Nun hat sich auch der Badische Fußball-Verband (bfv) an seine Mitgliedsvereine gewendet. „Nachdem das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg sowie das Robert-Koch-Institut das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit weiterhin als gering einschätzen, besteht für die Fußballverbände aktuell keine Veranlassung, den Spielbetrieb ruhen zu lassen“, heißt es im Schreiben. Allerdings schränken die Verantwortlichen ein, dass sich dieser Sachverhalt jederzeit ändern könnte. „Die Fußballverbände beobachten die Entwicklung weiterhin aufmerksam und werden gegebenenfalls auf Hinweise der Gesundheitsbehörden auch sehr kurzfristig reagieren, sollte dies notwendig sein.“

Das bedeutet, dass an diesem Wochenende im Bereich des bfv alle Spiele wie geplant stattfinden sollen. Der Verband weist die Vereine ferner darauf hin, Hygienemaßnahmen wie gründliches und wiederholtes Händewaschen und das Fernbleiben vom Training- und Spielbetrieb bei Erkältungssymptomen dringend einzufordern. „Auch auf den Handshake vor, während und nach dem Spiel sollte verzichtet werden“, heißt es abschließend in dem Schreiben des Verbandes. wy

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020