Banditaz setzen auf den Heimvorteil

Mannheim.Mit einem auf vier Teams verkleinerten Teilnehmerfeld startet die Südwest-Gruppe der 2. Bundesliga der Football-Frauen (DBL 2) mit dem ersten Spieltag in Mannheim. Mit den Mannheim Banditaz, den Mainz Golden Eagles, den Saarland LadyCanes und den Trier Stampers sorgt nun ein Quartett dafür, dass das Football-Ei in in diesem Jahr bei den Damen doch noch fliegt.

Am Sonntag werden dabei gleich alle vier Teams auf dem Kunstrasenplatz der MTG Mannheim zu sehen sein. Nach dem Auftakt Trier gegen Mainz (11.30 Uhr) treffen um 15 Uhr die Mannheim Banditaz auf die Saarland LadyCanes. Tickets sind ausschließlich unter www.bandits-football.de erhältlich. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020