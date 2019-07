Bandits bleiben am Drücker

Mannheim.Vier Touchdown-Pässe in einem Spiel – diese traumhafte Bilanz durfte der Quarterback der Mannheim Bandits Moritz Riedinger beim 34:7 (21:0, 7:7, 6:0, 0:0)-Heimsieg gegen die Ludwigsburg Bulldogs für sich verbuchen.

Vor allem als Riedinger gegen das Landesliga-Schlusslicht zum zweiten Mal Adnan Dogan in Szene setzte, zeigte er mit seinem Touchdown-Pass über 78 Yards seinen starken Wurfarm. Durch diesen Sieg bleiben die MTG-Footballer in der Landesliga Baden-Württemberg dem punktgleichen Spitzenduo Heidelberg Hunters und Schwäbisch Hall Unicorns II mit einem Zähler Rückstand auf den Fersen.

Am Sonntag (16 Uhr) treten die Bandits nun zum entscheidenden Spiel in Schwäbisch Hall an. Bei einem Sieg bei den Unicorns II haben die Schwarz-Roten Platz zwei und damit die Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg weiter selbst in der Hand. Im Falle einer Niederlage wäre der Traum vom Aufstieg dagegen wohl schon am vorletzten Spieltag bereits ausgeträumt. and

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019