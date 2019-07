Bandits bleiben im Aufstiegsrennen

Mannheim.Der Doppelspieltag der Mannheim Bandits im Michael-Hoffmann-Stadion brachte Punkte satt auf die Anzeigetafel. In der ersten Partie waren diese allerdings einseitig verteilt. So mussten sich die Mannheim Banditaz in der Zweiten Damenbundesliga den favorisierten Mainz Golden Eagles mit 0:54 klar geschlagen geben. Im zweiten Spiel des Tages durften die American Footballer der MTG Mannheim in der Landesliga Baden-Württemberg dann aber einen 48:21 -Heimsieg gegen Kornwestheim bejubeln, der die Bandits im Rennen um den Oberliga-Aufstieg hält. Bandits-Quarterback Moritz Riedinger erlief drei Touchdowns selbst. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Bandits in der Landesliga Backnang. and

