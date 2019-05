Bandits erobern Tabellenspitze

Mannheim.Zumindest bis zum kommenden Wochenende grüßen die Mannheim Bandits in der Landesliga Baden-Württemberg von der Tabellenspitze. Zu verdanken haben dies die American Footballer der MTG Mannheim ihrem 20:3 (7:3, 3.0, 3:0, 7:0)-Auswärtssieg bei den Kornwestheim Cougars. Durch zwei Touchdowns von Quarterback Moritz Riedinger und zwei Fieldgoals von Jannik Steuber konnten sich die Bandits auf Platz eins schieben. Die bisher stets siegreichen Schwäbisch Hall Unicorns II waren allerdings am Wochenende spielfrei. Am kommenden Samstag (15 Uhr) treten die Mannheim Bandits auswärts bei den Backnang Wolverines an. and

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019