Bandits feiern Aufstieg

Mannheim.Nach einem 33:28 (7:14, 20:0, 6:14, 0:0)-Sieg im Relegationsrückspiel bei den Offenburg Miners haben die Mannheim Bandits den Aufstieg in die Landesliga Baden-Württemberg bejubelt. Die Gastgeber aus Südbaden müssen dagegen den Gang in die Bezirksliga antreten.

Schon das Hinspiel in Mannheim entschied der Vizemeister der Bezirksliga gegen den Vorletzten der Landesliga mit 28:12 für sich. Trotz des 16-Punkte-Vorsprungs war das Rückspiel in Offenburg für die American Footballer der MTG Mannheim kein Spaziergang. Das lag auch an den schwierigen Platzverhältnissen in Südbaden. Nach dem ersten Viertel fand sich das Team von Bandits-Cheftrainer Thomas Zupon sogar mit einem 7:14-Rückstand konfrontiert, doch letztlich reichten eine starke Mannheimer Abwehrreihe und die Touchdowns von Quarterback Moritz Riedinger (2), Luca Lehmann (2) und Philipp Appel zum erneuten Sieg gegen die Miners.

Die Schwarz-Roten aus Mannheim folgen damit dem Bezirksligameister Schwäbisch Hall Unicorns II in die Landesliga und dürfen sich dort nächste Saison über die Derbys gegen die Heidelberg Hunters freuen.

