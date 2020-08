Bandits fertigen Redskins ab

Mannheim.In einem Saisonvorbereitungsspiel haben die American Footballer der Mannheim Bandits die Bürstadt Redskins mit 26:0 (12:0, 0:0, 6:0, 8:0) bezwungen. Auf dem Kunstrasenplatz der MTG waren die Bandits das tonangebende Team. Schon im ersten Viertel brachten Marvin Mitschulat und Pascal Kaufmann die Hausherren mit ihren Touchdowns mit 12:0 in Führung. „Wir wussten, dass Bürstadt ein gutes Laufspiel hat, darauf haben wir uns gut eingestellt. Ich bin ganz zufrieden mit dem, wem was wir gezeigt haben und ich konnte alle 41 zur Verfügung stehenden Spieler einsetzen“, zog Bandits Headcoach Kevin Moore ein positives Fazit. and

