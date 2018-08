Bandits fordern den Tabellenführer

Anzeige

Mannheim.Platz zwei in der Bezirksliga Baden-Württemberg und damit das Ticket für die Relegation zur Landesliga haben die Mannheim Bandits schon sicher. Doch noch dürfen die American Footballer der MTG Mannheim sogar von der Meisterschaft und dem damit verbundenen Direktaufstieg träumen.

Dabei stehen die Mannheimer allerdings vor einer hohen Hürde: Im Kampf um Meisterschaft und Direktaufstieg haben die Bandits am heutigen Samstag (Kick-off 16 Uhr) den Tabellenführer Schwäbisch Hall Unicorns II im Michael-Hoffmann-Stadion zu Gast. Um Hall den Titel noch zu entreißen, müssten die Bandits die 0:27-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen – schließlich zählt bei Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich. and