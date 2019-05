Bandits gerüstet; für das Gipfeltreffen

Mannheim.Die Tabellenführung in der Landesliga Baden-Württemberg hatten die Mannheim Bandits am Wochenende nur für einen Tag inne. Da die American Footballer der MTG am Samstag ihr Spiel beim Schlusslicht Ludwigsburg Bulldogs klar mit 33:7 (6:0, 7:7, 13:0,7:0) gewannen, erklomm der Aufsteiger mit 9:1 Punkten die Tabellenspitze. Die Schwäbisch Hall Unicorns II zogen aber am Sonntag mit einem 25:14-Heimsieg gegen Backnang nach und stehen nun mit 10:0 Punkten wieder an erster Stelle. Am Sonntag kommt es im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion um 15 Uhr nun zum Spitzenspiel zwischen den Bandits und Schwäbisch Hall. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019