Bandits-Relegation am Samstag

Mannheim.In der Relegation zur Landesliga Baden-Württemberg empfangen die Bandits Mannheim am Samstag (15 Uhr) als Bezirksliga-Vizemeister den Landesligasechsten Offenburg Miners im Michael-Hoffmann-Stadion zum Relegations-Hinspiel. Um dem Bezirksligameister Schwäbisch Hall Unicorns II in die Landesliga zu folgen, wollen sich die American Footballer der MTG eine gute Ausgangsposition verschaffen. Denn ob die Bandits den Aufstieg in die Landesliga schaffen, wird erst nach dem Rückspiel am 16. September (15 Uhr) in Offenburg feststehen.

