Bandits testen

Von Andreas Martin

Mannheim. Am Samstag (16 Uhr) treffen auf dem Kunstrasenplatz der MTG Mannheim die Bandits und die American Footballer des TV Bürstadt Redskins in einem Testspiel aufeinander. Wegen der Corona-Krise sind maximal 400 Zuschauer zugelassen, Karten können nur im Vorfeld und ausschließlich online unter www.bandits-football.de erworben werben. Das Einhalten der Abstandsregel von 1,50 Metern und das Tragen von Schutzmasken sind ebenso obligatorisch wie die Angabe der eigenen Kontaktdaten. Der Zugang zum MTG-Kunstrasenplatz ist nur über die Zufahrt zum Kunstrasen möglich. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Zuvor findet ab 10 Uhr bereits ein Scrimmage der U 19 der Bandits gegen die Hassloch 8-Balls statt.

Während sich die Bandits auf ihre zweite Saison in der Landesliga Baden-Württemberg vorbereiten, wollen die einst in Mannheim gegründeten und zuletzt in die Landesliga Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland) aufgestiegenen Redskins ab September in einer eigens für Corona-Zeiten zusammengestellten Hessenliga an den Start gehen. In Baden-Württemberg hatte der dortige American Football & Cheerleading Verband (AFCV Baden-Württemberg) bereits Ende Juli für seine Mitgliedsvereine den Ligaspielbetrieb ab September freigegeben.

Abstieg ausgesetzt

Den Vereinen wurde wegen der Pandemie aber freigestellt, ob sie am Ligaspielbetrieb teilnehmen. Da sich in drei Ligen (Oberliga, Kreisliga A und Kreisliga B) die Clubs mehrheitlich gegen einen Spielbetrieb aussprachen, wird ab September nur in drei Ligen gespielt. Auch hier werden einzelne Teams auf einen Start verzichten, wofür ihnen keine Bestrafung droht. Neben der Regionalliga Südwest und der Bezirksliga Baden-Württemberg ist auch in der Landesliga Baden-Württemberg eine verkürzte Saison im September und Oktober geplant.

Neben den Bandits sind in dieser Klasse die Heidelberg Hunters, die Kornwestheim Cougars und die Neckar Hammers aus Villingen-Schwenningen am Start. Die Backnang Wolverines, die Ostalb Highlanders (Heidenheim) und die Leonberg Alligators werden in der Landesliga dagegen 2020 pausieren. Der Abstieg wird in allen baden-württembergischen Ligen ausgesetzt, der Verband legt den Teams einen Aufstiegsverzicht zumindest nahe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020