Bandits vor dem Aufstieg

Kornwestheim.Den ersten Schritt in Richtung Oberligaaufstieg haben die Mannheim Bandits am Samstag gemacht. Im Hinspiel siegten die MTG-Footballer bei den Kornwestheim Cougars knapp mit 6:3 (0:3, 0:0, 6:0, 0:0). „Man hat beiden Offensivreihen die fehlende Spielpraxis angemerkt. Mit unserer Defensive war ich allerdings zufrieden“, sah Bandits-Headcoach Kevin Moore nur im ersten Viertel, wie seine Abwehr bei einem Fieldgoal der Hausherren drei Zähler zuließ.

Kurz nach der Halbzeitpause fand Bandits-Quarterback Matthias Glaser mit seinem Pass Philipp Appel in der Endzone, dessen Touchdown für den 6:3-Sieg sorgte.

Am 17. Oktober findet das Rückspiel in Mannheim statt. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020