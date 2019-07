Bandits warten auf die Bulldogs

Mannheim.Während beim 31:0-Sieg der Mannheim Bandits gegen die Backnang Wolverines Quarterback Moritz Riedinger mit zwei selbst erlaufenen Touchdowns und zwei Touchdown-Pässen glänzte, ließ die Mannheimer Verteidigung keine Punkte zu.

Nach dem Geschmack der Bandits könnte es am Sonntag (15 Uhr) genauso weitergehen, wenn in der Landesliga Baden-Württemberg Schlusslicht Ludwigsburg Bulldogs im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion zu Gast ist. In Sachen Oberliga-Aufstieg haben die MTG-Footballer Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation noch in der eigenen Hand.

Die Mannheim Banditaz treten nach ihrem 26:0-Sieg bei den Darmstadt Diamonds in der Südwest-Gruppe der 2. Damenbundesliga am Samstag (16 Uhr) bei den Saarland Hurricanes an. and

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019