Barisic übernimmt VfR-Reserve

Mannheim.Der Fußball-Kreisligist VfR Mannheim II ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und Nachfolger von Giuliano Tondo, der sich in der nächsten Saison dem Landesligisten Spvgg 06 Ketsch anschließen wird, fündig geworden. In der neuen Runde wird Zdravko Barisic (48) in der Verantwortung stehen.

Zu seinen Zielen sagt er: „Zunächst einmal ist es unser Anspruch, die Entwicklung vieler junger talentierter Spieler voranzutreiben, damit ihnen der Sprung in die erste Mannschaft glücken kann. Ich habe mir schon in dieser Saison ein paar Spiele der U 23 angeguckt und sehe dort viel Potenzial. Wir wollen in Zukunft definitiv weiter oben mitspielen.“

Der frühere Mittelfeldspieler hat eine eindrucksvolle aktive Laufbahn aufzuweisen und schnürte unter anderem für die Rasenspieler und den SV Waldhof Mannheim in der damals drittklassigen Regionalliga seine Fußballschuhe. wy

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020