Barisic warnt vor verfrühter Euphorie

Mannheim.In einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Kreisklasse A II empfängt die SpVgg Ilvesheim am morgigen Donnerstag (19 Uhr) den SC Käfertal. Die Ilvesheimer haben nach dem 9:0-Kantersieg vom vergangenen Wochenende ordentlich Rückenwind und wollen diesen natürlich in die Partie gegen Käfertal mitnehmen. „Man darf unseren Erfolg in Viernheim nicht überbewerten, da der Gegner nicht gut war“, warnt Ilvesheims Trainer Zdravko Barisic vor verfrühter Euphorie.

Mit der Begegnung gegen den SC Käfertal, die wegen der Ilvesheimer Kerwe vorgezogen wird, erwartet Barisic eine ungleich schwerere Aufgabe. „Das wird ein ganz anderes Spiel. Wir müssen gegen Käfertal Kampf und Laufbereitschaft aufbringen“, fordert er.

Der SC Käfertal hingegen steht nach dem 1:2 zum Auftakt gegen Aufsteiger SpVgg Wallstadt II schon etwas unter Zugzwang. wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018