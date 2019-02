BC Royal rettet sich

Berlin.Noch einmal zittern mussten die Bundesliga-Damen des BC Royal Viernheim (USC) bis nach den letzten Würfen endgültig feststand: „Geschafft, wir bleiben erstklassig!“ Richtig schwer taten sich die Südhessinnen am letzten Spieltag der ersten Liga in Berliner Bowlingcenter „Schillerpark“, konnten nur eine von neun Begegnungen für sich entscheiden und blieben mit den geworfenen Pinzahlen deutlich unter den Erwartungen. Da aber auch die Konkurrenz im Abstiegskampf mehrfach patzte, reichte das bis dahin erarbeitete Punktekonto aus, um sich knapp vor den Verfolgern aus Frankfurt und Jena über die Ziellinie zu retten. „Das war ein heißer Tanz“, resümierte Teamchefin Martina Kolbenschlag mit einem Blick auf die Abschlusstabelle erleichtert. Beste Akteurin bei Royal über alle neun Spiele war Nicole Blase mit 184 Pins im Schnitt. Deutscher Meister bei den Damen wurde Düsseldorf, bei den Herren wiederholte Ingelheim seinen Vorjahreserfolg.

ABC am Ende Vierter

In der zweiten Bowling-Bundesliga Süd bestätigte der ABC Mannheim (TSV 1846) seine aufsteigende Form, die sich bereits mit der glanzvollen Leistung in Leipzig abgezeichnet hatte. In der Bowling World Frankfurt Eschersheim gaben sich die 46er kaum eine Blöße und verließen sechs Mal als Sieger die Bahn. Drei Mal unterlagen die Mannheimer nur knapp – sonst wäre sogar noch ein Platz auf dem „Treppchen“ drin gewesen. „Das war echte Wiedergutmachung für den verkorksten Saisonstart“, freute sich Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup am Ende über einen soliden vierten Platz. Alexander Rusch war mit starken 211 Pins Schnitt an diesem Spieltag die Nummer eins beim ABC.

Enttäuschung beim BSC Condor

Bitter war dagegen der Saisonausklang für die Vereinskameraden des BSC Condor Mannheim, die sich sowohl mit ihrem Herren- wie auch dem Damenteam wieder aus der zweiten Liga verabschieden müssen. Obwohl beide Mannschaften an diesem Spieltag mit Plätzen im Mittelfeld Zweitligatauglichkeit unter Beweis stellten, reichte es am Ende jeweils nur zum vorletzten Platz. „Die Punktevergabe bei den anderen Begegnungen war äußerst unglücklich, es ist alles gegen uns gelaufen“, zeigte sich Vorsitzender Joachim Koob enttäuscht über das nur einjährige Gastspiel seiner Condoren in Liga zwei. Die höchste Serie der Condor- Herren erzielte Daniel Thüry mit 202 Pins Schnitt, bei den Damen überzeugte Suzanne Smith mit 192 Pins pro Spiel. Aufsteiger in die erste Bundesliga sind bei den Damen Cosmos Stuttgart, bei den Herren der ABC Stuttgart Nord. ra

