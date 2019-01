Beben bei der Fortuna

MANNHEIM.Paukenschlag beim Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim: Der Club hat gestern vermeldet, dass der langjährige Trainer René Gölz (Bild) sein Engagement zum Saisonende beendet. Mit ihm wird auch der Sportliche Leiter Manfred Jordan sein Amt aufgeben, dem Verein aber im Bereich Marketing weiter zur Verfügung stehen. Auch Gölz soll dem Verbandsligisten offenbar verbunden bleiben. In welcher Funktion, ist aber noch offen.

„René Gölz ist beruflich sehr eingespannt. Der Spagat Beruf, Familie, Fußball war für ihn seit langem zu groß. Er will deshalb eine Pause einlegen. Das Angebot des Vereins zur Vertragsverlängerung musste er deshalb ausschlagen“, begründete Jordan den überraschenden Wechsel auf der Trainerbank. Zu seiner eigenen Entscheidung erklärte der Sportchef: „Gölz und Jordan, das war untrennbar miteinander verbunden. Ich habe damals diese Funktion übernommen, weil René mich darum bat. Für mich war immer klar: Wenn er geht, werde auch ich mich als Sportlicher Leiter zurückziehen.“

Wer Nachfolger von Gölz wird, der als Coach 2012 übernahm und die Heddesheimer zu drei Aufstiegen innerhalb weniger Jahre von der Kreisklasse A bis in die Verbandsliga führte, ist derzeit noch nicht geklärt. Momentan belegt die Fortuna in der Verbandsliga Nordbaden den fünften Platz, hat aber bei nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Sandhausen II noch gute Aufstiegschancen.

Etat wird reduziert

„Wir werden in der Rückrunde versuchen, einen der beiden ersten Plätze zu belegen, um am Saisonende möglichst in die Oberliga aufzusteigen. Da wird nichts abgeschenkt. Inwieweit ein eventueller Oberliga-Start für die Zukunft Sinn macht, steht auf einem ganz anderen Blatt“, sagt Jordan, der mehr Unterstützung aus dem Club heraus erwartet. „Mit Michael Nägle an der Spitze des Vereins hat sich einiges verbessert, aber da muss insgesamt noch mehr kommen – ansonsten ist Verbandsligafußball in Zukunft in Heddesheim auf keinen Fall zu stemmen.“

In der nächsten Spielzeit will die Fortuna jedenfalls noch eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen: „Sollten wir in der Verbandsliga bleiben, wird die Fortuna auch in der nächsten Saison gehobenen Verbandsligafußball zeigen. Einen Absturz wird man nicht erleben“, betonte Jordan. „Ob wir uns weiterhin auf diesem hohen Niveau bewegen werden, bleibt jedoch abzuwarten Wir werden eine gute Mannschaft stellen, der Etat wird dennoch reduziert.“ bol/red (Bild: Nix)

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019