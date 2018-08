Beeindruckende Final-Four-Serie

Anzeige

Am Samstag standen wie immer zunächst vier Vierer-Begegnungen auf dem Plan, von denen drei in die Wertung eingingen. Die GC-Top-Paarung Long/Bögel lag dabei nach sieben Loch bereits fünf über Par. Die drei restlichen Flights konnten das zum Glück wieder wettmachen, Long/Bögel gingen in die Streichwertung.

Am Sonntag zeichnete sich im Showdown der Einzel dann ein Zweikampf Mannheim-Viernheim gegen Stuttgart ab, weil sich Herzogenaurach früh aus dem Rennen schoss. Dafür wollten es die traditionell in Grün gekleideten Stuttgarter genau wissen. Allen voran Michael Hirmer, der mit seiner 64 (-7) einen neuen Platzrekord im GC Olching schoss und diesen im Sekretariat am Vortag auch noch selbstbewusst angekündigt hatte.

Am Ende wurde es für die Stuttgarter von Trainer Peter Wolfenstetter sogar der Tagessieg. Mit insgesamt sieben über Par setzten sich die Schwaben am letzten Spieltag mit fünf Schlägen Vorsprung auf den GC Mannheim-Viernheim (+12) durch. Und genau das war das Problem von Solitude, denn das reichte nicht für den Sprung ins Final Four. Der GC Mannheim kam in der Abschlusstabelle hinter dem GC St. Leon-Rot (19 Punkte) mit 18 Zählern als Zweiter ins Ziel, knapp dahinter platzierten sich der Stuttgarter GC Solitude (17) und der GC Herzogenaurach (16). Abgeschlagen Letzter wurde der GC Olching mit fünf Punkten. th/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.08.2018