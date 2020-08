Befürchtetes Beben bleibt aus

Frankfurt/Mannheim.Es ist ein Neustart ins Ungewisse. Nach monatelanger Corona-Zwangspause fährt der Amateurfußball den Betrieb vielerorts wieder hoch. Die fast 25 000 Clubs, die beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) registriert sind, haben die erste Welle der Pandemie überstanden. Mal mit mehr, mal mit weniger Schrammen. Noch sind aber gar nicht alle Folgen absehbar. „Der Amateurfußball hat in dieser Krise seine Kraft entfaltet, das stimmt mich zuversichtlich“, sagt DFB-Vizepräsident Rainer Koch: „Aber wir alle müssen auch etwas dafür tun, dass er so stark bleibt und diese Krise durchsteht.“

Die befürchteten Massenabmeldungen von Mannschaften sind bisher ausgeblieben. In Baden beispielsweise sind zwar nur noch 844 statt der 888 Herren-Teams aus dem Vorjahr gemeldet. Die Verbände führen das aber nicht auf Corona zurück. Schon in den vergangenen Jahren war durchaus ein Schwund zu beobachten.

Auch im Fußballkreis Mannheim ist das befürchtete Beben ausgeblieben. Im Gegenteil, die Entwicklung ist positiv, für die Saison 2020/21 haben sich mehr Mannschaften im Aktiven-Betrieb angemeldet, als noch in der Vorsaison. Sogar die B-Klassen starten, obwohl es keine Absteiger von oben gegeben hat, mit der Soll-Stärke von 16 Teams. Einen Zusammenhang mit Corona sieht der Kreisvorsitzende Harald Schäfer (Bild) hier aber nicht. „Ich denke eher, dass aus den Jugend-Mannschaften einige Spieler hochgekommen sind, außerdem wurde wohl die eine oder andere Mannschaft aus dem Privatmannschaft-Spielbetrieb hochgezogen“, so Schäfer.

Im Jugendbereich kann sich das aber schon anders darstellen, wie Lacky Paschaloglu vom VfL Kurpfalz Neckarau berichtet. „Wir haben eine sehr große Jugendabteilung und manche Jugendspieler haben sich während der Corona-Pause offenbar anderen Interessen gewidmet. Wir mussten dadurch in diesem Jahr zwei Mannschaften weniger melden“, berichtet Lacky Paschaloglu, Abteilungsleiter beim Traditionsverein. Die Rolle als sozialer Treffpunkt, eine der Hauptaufgaben des Vereins konnte in den Hochzeiten des Corona-Lockdowns laut Paschaloglu nicht eingenommen werden. „Dass diese soziale Komponente verloren gegangen ist, war schon ein Einschnitt. Dennoch sind wir bei unseren Mitgliedern auf Verständnis gestoßen und unterm Strich denke ich, dass wir trotz stattlicher Einnahmeausfälle für den Gesamtverein mit einem blauen Auge davon kommen.“

Bereinigung durch knappe Kassen

Eine Einschätzung, die Kreis-Vorsitzender Schäfer bestätigt. „Mich hat noch kein Verein direkt angesprochen, der in einer finanziellen Zwickmühle steckt“, sagt der Kreis-Chef. „Aber natürlich gab es überall Einschnitte und ich hoffe, dass sich alles wieder einrenkt, wenn die Clubhäuser wieder geöffnet sind, der Spielbetrieb gestartet ist und auch wieder Turniere stattfinden können.“ Dass selbst in der Kreisliga bei dem einen oder anderen Verein neben den teilweise üppigen Prämien auch vermeintliche Grundgehälter bezahlt werden, beunruhigt Schäfer dagegen. Er hofft, dass die coronabedingten Finanzeinbußen einen positiven Effekt haben und eine kleine Bereinigung bewirken. „Ich gehe davon aus, dass sich das nun etwas limitiert. Wo Sponsoren da sind, wird auch weiterhin bezahlt. Aber ich denke, dass in unseren Kreisklassen immer mehr Vernunft einkehrt“, sagt Schäfer.

Inzwischen ist der Wettkampfbetrieb mit der ersten Runde im BFV-Pokal wieder angelaufen – immer unter dem Einfluss des Hygiene-Leitfadens , der die Spielstätten fortan in drei Zonen teilt (Spielfeld, Umkleidebereich, Publikumsbereich). Die Clubs desinfizieren ihre Bälle, tragen die Zuschauer in Listen ein, lassen ihre Spieler in Etappen duschen. Viel Aufwand für das oft knappe ehrenamtliche Personal. Dennoch überwiegt dort, wo wieder gespielt werden darf, meistens die Dankbarkeit. (mit dpa) (Bild: Berno Nix)

