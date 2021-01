Bei jedem Wetter per Rad zum Frühtraining

Mannheim.32 Jahre hatte der deutsche Jahrgangsrekord Bestand, den der Heddesheimer Schwimmer Lars Kalenka als 15-Jähriger am 30. Juli 1988 in den Niederlanden über 200 Meter in 2:05,91 min. Rücken aufstellte. Doch Moritz Hesse vom SV Mannheim pulverisierte diese Zeit am 19. Dezember 2020 bei einem Einladungswettkampf in Neckarsulm, denn er benötigte auf seiner Lieblingsstrecke nur 2:03,60 min.

„Ich hörte den Namen Lars Kalenka erstmals, als ich dem Rekord im Training immer näher kam. Persönlich kenne ich ihn nicht, aber er hat mir auf Instagram gratuliert“, betrachtet der 15-jährige Seckenheimer die Bestmarke als „eines meiner schönsten Erlebnisse.“ Nachhaltige Eindrücke hinterließen schon die beiden DJM-Medaillen, die er Ende Mai 2019 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin gewonnen hatte: Gold über 200 m Rücken, Silber über 100 m.

Die Entwicklung, die der Zehntklässler des Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasiums in diesen eineinhalb Jahren genommen hat, nährt seine Hoffnung, spätestens in der Saison 2021/22 die Zweiminutenmarke zu durchbrechen. Seine Meldezeit für die DJM 2019 (AK 14) betrug 2:15,77 min, nach dem Vorlaufsieg in 2:13,33 holte er den Titel in 2:11,28 min. Im Februar 2020 führte er dann mit 2:07,44 die DSV-Bestenliste an und setzte im Dezember in der AK 15 mit 2:03,60 noch einen drauf.

Mentale Stärke als Trumpf

Weder von den Corona-Lockdowns, noch von den fehlenden Wettkämpfen hatte sich das Mitglied des Nachwuchsbundeskaders irritieren lassen. „Ich kann mich gut selbst motivieren und auch im Training schnell schwimmen“, benennt er zwei seiner Stärken. Darüber hinaus trainiert er gern und viel, hat die Fähigkeit, auf den letzten 50 Metern nochmal zuzulegen und kann sich, wenn es ernst wird, voll und ganz fokussieren. Diese mentale Kraft, die ihm auch in anderen Prüfungssituationen hilft, muss er nicht trainieren. „Ich glaube, dieses Talent ist angeboren“, sagt der Gymnasiast mit den Lieblingsfächern Chemie, Physik und NWT (Naturwissenschaft und Technik).

Seine Lust am Wassersport wurde geweckt, als er mit Beginn der Grundschule auf Wunsch seiner Eltern in Friedrichsfeld schwimmen lernte. Er blieb dabei, wechselte Ende 2012 zum SV Mannheim, wurde 2014 von Club-Trainerin Wibke Ahrens für das Perspektiv-Team entdeckt. Unter ihren Fittichen schaffte er es 2017/18 in den Baden-Württemberg-Kader und durfte einmal pro Woche auch am OSP in Heidelberg trainieren. „Als sie vor einem Jahr aufhörte, war es erst etwas schwierig, aber Jutta Thomé hat alles gut aufgefangen“, sagt Hesse.

Mittlerweile hat Moritz Hesse einen neuen Status, trainiert ausschließlich bei Uta Brandl am OSP und lebt nach einem straff strukturierten Plan mit zehn Trainingseinheiten pro Woche. „In Schulzeiten stehe ich um halb sechs auf, fahre dann mit dem Fahrrad zum Frühtraining von 7 bis 8.30 Uhr. Danach werde ich für die Schule abgeholt. Nachmittags radle ich wieder in den OSP und trainiere von 16 bis 19 Uhr. Eine Stunde Kraft und Athletik, zwei Stunden im Wasser. Abends holen mich wieder meine Eltern ab, meistens muss ich dann noch etwas für die Schule machen.“

In den Ferien und wenn kein Präsenzunterricht ist, verschiebt und verlängert sich das Frühtraining von acht bis 10.30 Uhr. Dass er mit dem Fahrrad „bei jedem Wetter“ so ganz nebenbei auch etwas für die Kondition tut, gefällt ihm sehr. Mit dem Home-Schooling hat er keine Probleme. Ganz im Gegenteil: „Für mich ist es sogar angenehmer, denn ich kann gut selbstständig arbeiten und habe kaum Schulstress.“ Ansonsten genießt er am LFG – obwohl nicht in einer Sportförderklasse – die Unterstützung, die allen Leistungssportlern zugute kommt.

Schwimmen als Stress-Killer

Dass er bei rund 28 Stunden Training pro Woche wenig Gelegenheit hat, sich mit anderen als den Sportfreunden zu treffen, oder Hobbys nachzugehen, stört ihn nicht. „Schwimmen macht einfach Spaß. Wenn ich so meine Bahnen ziehe, kann ich abschalten. Dann ist jeder Stress weg“, erklärt er seine Faszination. „Und immerhin im Kraftraum sind wir ja in der Gruppe.“

Die Verbindung zum Stammverein SVM liegt derzeit auf Eis. Zum einen, weil Nichtkadersportler – wie auch seine jüngere Schwester – überhaupt nicht trainieren dürfen. Zum andern musste er wegen Corona seinen Job als Trainer der Frühfördergruppe aufgeben. „Jetzt hätte ich sowieso keine Zeit mehr dafür.“

Natürlich hat Moritz Hesse Pläne und Ziele. Außer an seiner Schwäche Brustschwimmen zu arbeiten, will er im Frühsommer 2021 – dann in der Altersklasse (AK) 16 – wiederum den 200-Meter-Rücken-Titel holen, vielleicht gelingt ihm das ja auch über 100 Meter. In der ferneren Zukunft sieht er sich bei Europa- und Weltmeisterschaften der Junioren, später auch bei EM, WM und den Olympischen Spielen.

