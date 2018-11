Beim RRC um Landestitel

Die Laufpassagen im Altig-Stadion fordern den Startern alles ab. © Binder

Mannheim.Wenn es draußen nass, kalt und dunkel wird, machen es sich viele gerne am Ofen gemütlich – die Cyclo-Crosser kommen dann dagegen erst so richtig in ihre Komfortzone. Wie die besten Querfeldeinfahrer aus Baden-Württemberg mit den Elementen und dem oft schwierigen Untergrund umgehen, können die Radsport-Freunde am Samstag beim RRC Endspurt miterleben: Der Traditionsverein aus dem Mannheimer Herzogenried richtet rund um seine altehrwürdige Radrennbahn die baden-württembergischen Meisterschaften aus.

Ab 10 Uhr gehen im Rudi&Willi Altig-Stadion die Masters sowie die Schüler- und Jugendklassen über den anspruchsvollen Rundkurs, um 13.55 Uhr stehen dann die Elite-Frauen und die Juniorinnen im Blickpunkt, bevor um 14.50 Uhr die Elite-Herren an den Start gehen. Die Startgelegenheit für Hobby-Fahrer beschließt den Renntag beim RRC um 16.10 Uhr.

„Am Start sind einige der besten Crosser und Rennfahrer Deutschlands“, freut sich Ralf-Peter Fackel, der 2. Vorsitzende des RRC auf die Landesmeisterschaften, bei denen sich auch der Endspurt einige Chancen ausrechnet. „Mannheimer gehen in fast allen Klassen an den Start“, sagt Fackel. th

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018