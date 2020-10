Benecke erwartet keine Geschenke

Mannheim.Um Platz eins in der Staffel A der Feldhockey-Bundesliga der Damen zu verteidigen, wäre für das Team des Mannheimer HC am Samstag (16 Uhr) im Spiel beim Münchner SC ein Sieg überaus hilfreich. Obwohl München als Tabellenfünfter der Staffel A den Play-downs wohl nur noch theoretisch entrinnen kann, erwartet MHC-Damencoach Nicklas Benecke am Samstag keine Geschenke.

„Abgesehen von der langen Anreise werden wir auf eine junge, spielstarke Mannschaft treffen. Grundsätzlich spielt München einen guten Ball, ist jedoch in der Offensive nicht wirklich erfolgreich“, verweist der MHC-Coach darauf, dass die MSC-Damen mit bisher zwölf Toren die wenigsten Treffer in der gesamten Damenbundesliga erzielt haben.

Da sich die Mannheimerinnen mit dem Toreschießen zuletzt aber auch schwertaten, freut es Benecke, dass Abwehrspielerin Julia Meffert wieder fit ist, die auch offensiv Akzente setzen kann. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020