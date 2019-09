Benecke lobt Mentalität

Mannheim.Für die Damen des Mannheimer HC läuft es in der Feldhockey-Bundesliga mit fünf Siegen aus fünf Spielen optimal. An diesem Wochenende wollen sie die Bilanz ausbauen, wenn am Samstag (14.30 Uhr) mit dem Berliner HC und am Sonntag (12 Uhr) mit den Zehlendorfer Wespen zwei Clubs aus der Hauptstadt in der MHC Arena am Neckarplatt gastieren.

Trotz der bisherigen Erfolge sieht Trainer Nicklas Benecke die Heimspiele aber nicht als Selbstläufer an. „Durch unsere Siege müssen wir uns die Favoritenrolle gefallen lassen, aber das können auch die schwersten Spiele werden. Egal gegen wen es geht, wir wollen die drei Punkte holen“, setzt Benecke auf die Mentalität seines Teams. Nadine Kanler fällt weiter aus, der Einsatz von Naomi Heyn ist fraglich. and

