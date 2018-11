Beqiri und Pasculli ballern ASV zum Erfolg

Mannheim.In der Fußball-Kreisklasse A II haben sich die Verfolger Fortuna Heddesheim II und SKV Sandhofen schadlos gehalten und den Abstand zum spielfreien Spitzenreiter FV Ladenburg auf sechs Punkte verringert.

Feudenheim – Ilvesheim 5:3 (1:1)

Von Beginn an dominierte der ASV das Spielgeschehen und ging durch Pasculli folgerichtig in Führung. Zudem hatte Feudenheim Pech bei zwei Aluminium-Treffern. Wie aus dem Nichts gelang der Spvgg 03 Ilvesheim mit dem Pausenpfiff der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war die Spvgg besser im Spiel und erzielte prompt das 1:2. Den Ausgleich des ASV durch Beqiri konterte erneut Alexander Hilbert mit der abermaligen Führung – sogar in Unterzahl. Doch auch der ASV zeigte Moral und spielte die nummerische Überzahl geschickt aus. Zwischen der 81. und 89. Minute gelangen ihm durch Beqiri, Illner und Pasculli drei Treffer.

SKV Sand. – Laudenbach 5:0 (1:0)

Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr der SKV Sandhofen ein. Zunächst hielt der SV Laudenbach noch einigermaßen mit, doch mit fortlaufender Spielzeit erspielte sich der SKV beste Tormöglichkeiten, die zum Teil sogar noch ungenutzt blieben.

TSV Amic. II – Heddesh. II 1:5 (1:2)

Das eindeutige Endergebnis täuschte über die wahre Leistung des TSV Amicitia hinweg, Viernheim war mit dem FV Fortuna Heddesheim lange auf Augenhöhe. In Sachen Effizienz erteilte die Fortuna, insbesondere ihr dreifacher Torschütze Fabian Zimmermann, den Südhessen aber eine Lektion.

Käfertal – SG Mannheim 3:1 (0:1)

Überschattet wurde der Heimsieg des SC Käfertal gegen die SG Mannheim von der schweren Armverletzung des spielenden Co-Trainers Claus Bopp. Der Erfolg stand zunächst auf wackligen Beinen, denn die SG Mannheim hatte schon früh die Möglichkeit, mit 2:0 in Führung zu gehen. Doch der SCK steckte nicht auf und Marco Guntram brachte den SC auf die Siegerstraße.

Hohensachs. – DJK Feud. 1:3 (0:3)

Den deutlichen besseren Start erwischte die DJK Feudenheim. Bereits zur Pause führte sie verdient mit 3:0. Danach zeigte sich die SG Hohensachsen verbessert, doch die Hypothek aus der schwachen ersten Hälfte wog zu schwer.

SG Viernh. – Wallstadt II 1:2 (0:1)

Die SG Viernheim zeigte gewohnte Schwächen im Aufbau und in der Chancenverwertung. Besser machte es dagegen Marvin Witt, der die SpVgg Wallstadt mit einem Doppelpack zum Auswärtssieg schoss.

Schriesh. – LSV Ladenb. n.angetr.

Die LSV Ladenburg trat zum Auswärtsspiel gegen den SV Schriesheim nicht an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018