Berechtigte Hoffnungen

Essen.Mit einem Sieg und weiteren drei Podestplätzen feierten die Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum (LZ) beim renommierten RTB-Pokal in Essen einen gelungenen Auftritt, der für die deutschen Jugendmeisterschaften Ende März hoffen lässt. Denn obwohl Silja Stöhr und Julia Goldbeck mit krankheitsbedingten Trainingsrückstand an die Geräte gingen, gelang ihnen im international besetzten Pre-Olympic-Youth-Coup in der Altersklasse (AK) 12 der Sprung aufs Treppchen: Silja Stöhr wurde Zweite (45,50 Punkte), Julia Goldbeck Dritte (45,30 Punkte).

„Das war ihre erste Kür und schon einmal ein guter Probelauf für die Bundesliga am Samstag, in der die beiden ihre Premiere haben“, kommentierte Cheftrainerin Alina Korrmann die Leistung der Mädchen. „Auch für die ’Deutschen’ sieht es nicht schlecht aus, denn sie haben noch Luft nach oben“, hofft Korrmann, dass das Training nun nicht mehr beeinträchtigt wird.

Dzhaferovs Premieren-Sieg

Auch Laeticia Gloger geht nach Rang drei (48,10) bei den Seniorinnen (AK 16+) gestärkt in die Bundesliga. Bea Fichtner schaffte mit Platz acht in der AK 14 (41,65) die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften.

Im Pokal der Jüngsten musste die favorisierte aber erkrankte Line Mayer (AK 11) zwar passen, aber in der AK 9 sprang Susanna Dzhaferov in die Bresche: Sie gewann bei ihrem ersten nationalen Start mit 61,55 Zählern und fast vier Punkten Vorsprung. sd

