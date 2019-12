Bereit für das Derby

MANNHEIM.In der Basketball-Oberliga Baden hat sich die zweite Mannschaft der SG Mannheim nach der jüngsten Niederlage in Sandhausen mit einer eindrucksvollen Leistung zurückgemeldet. Gegen den UC Baden-Baden gelang dem Team von Trainer Thorsten Schnieder ein souveräner 64:46 (37:21)-Sieg in der GBG Halle am Herzogenried.

In der Begegnung Tabellenerster gegen Ligaschlusslicht gab sich die SG II keine Blöße. Nach dem ersten Viertel führte die Mannschaft von Kapitän Martin Volpert schon deutlich mit 23:8. Bis zum Schluss hielten die Mannheimer den UC in Schach. Vor dem letzten Viertel lag die SG II mit 57:31 in Front. Der Sieg der SG-Reserve war nie gefährdet.

Binjam Tesfa war mit 13 Punkten Topscorer der Mannheimer, die durch den Sieg die Tabellenführung verteidigten. Am Samstagabend um 18 Uhr kommt es nun zum Spitzenspiel und gleichzeitigem Derby. Die SG Mannheim II muss dann bei der BG Viernheim/Weinheim antreten. Gespielt wird in der Weinheimer TSG-Halle.

BG Viernh./W. – Heidelberg 71:44

Die Sharks aus Viernheim zeigten sich ebenfalls in starker Form. Zu Hause fertigte der Tabellendritte den TV 46 Heidelberg klar mit 71:44 (27:25) ab. Allerdings hatten die „Haie“ Startprobleme und erzielten im ersten Viertel nur elf Punkte. Dennoch lag die BG mit 11:8 in Führung. Zur Pause waren die Heidelberger noch in Schlagdistanz, im dritten Viertel konnten sich die Sharks dann aber auf 49:35 (30.) absetzen, bevor sie im Schlussviertel dominierten. Lukas Kreutzer war mit 16 Punkten bester Werfer der Sharks, die nur zwei Punkte hinter Tabellenführer SG Mannheim II stehen. Das Derby am Samstag ist für beide Teams zugleich das letzte Spiel im Jahr 2019. bol

