Bereit für das Ortsderby

Coburg.Die Generalprobe für das brisante Ortsderby ist geglückt: Am Sonntagabend setzten sich die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen beim HSC Coburg II am Ende ungefährdet mit 29:22 (13:11) durch. Mit dem Erfolg in der nur sehr spärlich besetzten HUK-Coburg-Arena tankten die „Roten Teufel“ viel Selbstvertrauen für das am Samstag um 20 Uhr beim TVG Großsachsen anstehende Nachbarschaftsduell.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.02.2018