Bereit für den Schlussspurt

Mannheim.Der Winterschlaf ist zu Ende. Heute und morgen geht es für die beiden Mannheimer Teams in der Feldhockey-Bundesliga der Damen wieder rund. Auch in den verbleibenden acht Hauptrundenspielen hat sich deren Zielsetzung nicht geändert. Während der Mannheimer HC weiter Kurs in Richtung Final Four um die deutsche Meisterschaft in Krefeld (18./19. Mai) halten will, geht es für den TSV Mannheim Hockey um den Klassenerhalt.

Der MHC startet am Samstag (15 Uhr) am Neckarplatt mit einem Heimspiel gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim in die Restrunde, während der TSVMH am Sonntag (12 Uhr) beim Münchner SC antritt.

„Unser Ziel lautet ganz klar, die drei Punkte bei uns in der MHC Arena zu behalten“, sagt Nicklas Benecke, der die Damen der Blau-Weiß-Roten gemeinsam mit Philipp Stahr trainiert. Obwohl der Vizemeister 2017 und Halbfinalteilnehmer 2018 nur auf Platz vier rangiert, sind es doch aktuell schon satte zwölf Punkte Vorsprung auf die fünftplatzierten Damen von Rot-Weiss Köln.

Mit Nike Lorenz, Cécile Pieper, Sonja Zimmerman und zuletzt auch Naomi Heyn waren auch vier Spielerinnen aus dem MHC-Kader für die deutschen Hockeydamen in der FIH Pro League aktiv. „Naomi wird im Feld aber in der 2. Bundesliga beim Feudenheimer HC spielen“, berichtet Benecke. Von den bisher vier argentinischen Nationalspielerinnen laufen mit Martina Cavallero (kommt nächste Woche) und Florencia Habif (noch bis Ostern verletzt) künftig noch zwei im MHC-Trikot auf. Charlotte Gerstenhöfer ist aus Kanada zurück, und mit Isabella Schmidt hat man eine Spielerin aus der MHC-Jugend in den Bundesligakader geholt. „Julia Heiderhoff macht zwar schon gute Fortschritte, fällt nach ihrem Kreuzbandriss aber weiter aus“, ergänzt Benecke.

Mission Klassenerhalt

Mit neuem Schwung aus der Hallenrunde, als man nur denkbar knapp mit 3:5 nach Penaltyschießen im DM-Halbfinale am Club an der Alster Hamburg scheiterte, wollen die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehenden TSVMH-Damen in den letzten acht Spielen das Unternehmen Klassenerhalt angehen.

„Man merkt deutlich, dass wir aus der sehr guten Hallensaison Selbstbewusstsein mitgenommen haben“, verspürt Coach Carsten-Felix Müller Rückenwind. „Es wird in der kurzen Rückrunde darum gehen, vom ersten Spiel weg um jeden Punkt zu ackern, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. So auch am Sonntag beim MSC, zu dem wir in der Tabelle aufschließen wollen.“ Müller kann zwar nicht auf die Langzeitverletzten Tara Duus und Vera Schultz zurückgreifen. Mit Danbi Walsdorff und Lilly Zettler (beide eigene Jugend), sowie Keeperin Johanna Schek (Dürkheimer HC) stehen aber neue Kräfte zur Verfügung. and

