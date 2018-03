Bereit für die große Bühne

Anzeige

Rotterdam.Zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gehen die Herren des Mannheimer HC in der Euro Hockey League (EHL) an den Start. Gegner im Achtelfinale der europäischen Königsklasse im Feldhockey ist heute um 16 Uhr der Ausrichter HC Rotterdam, der am Osterwochenende (30. März bis 2. April) die 16 besten europäischen Clubmannschaften zu den Achtel- und Viertelfinalspielen der EHL in seiner Arena beherbergt. „Wir werden vor mehr als 6000 Zuschauer spielen. Das kennen bei uns im Verein eigentlich nur Gonzalo Peillat und vielleicht noch Patrick Harris, die früher in den Niederlanden gespielt haben“, sagt MHC-Coach Michael McCann und weiß, dass diese Partie für seine Blau-Weiß-Roten ein ganz besonderes Erlebnis wird.

Gastgeber im Vorteil

Die Gastgeber sind leicht im Vorteil, weil in der heimischen Hoofdklasse schon seit Mitte März wieder gespielt wird, während für die MHC-Herren die Rückrunde in der Bundesliga erst am Wochenende nach Ostern beginnt. „Rotterdam hat in der Liga schon drei Pflichtspiele absolviert und keines davon verloren“, sagt McCann, der großen Respekt vor Rotterdams Torjäger Jeroen Herzberger hat: „Er ist ein echter Ausnahmespieler.“

Mit dem Angreifer hat der HC nicht nur den zweitbesten Torschützen der niederländischen Liga (18 Tore) in seinen Reihen. Mit bisher 35 Treffern in der EHL ist der 32-Jährige auch Rekordtorschütze in der Geschichte der europäischen Königsklasse.