Berliner Doppelpack

Berlin.Mit zwei Auswärtsspielen bei den Eisbären Juniors Berlin starten die Jungadler Mannheim an diesem Wochenende in den Hauptrunden-Endspurt der U-20- DNL Division I. Die letzten sechs Spiele der regulären Saison muss der Tabellenführer aus Mannheim dabei allesamt auswärts bestreiten.

Nach der jüngsten Länderspielpause bilden die heutige Partie (19 Uhr) und das Sonntagsspiel (13 Uhr) im Berliner Wellblechpalast also den Auftakt in die heiße Saisonphase, in der es für den Mannheimer Eishockey-Nachwuchs gilt, vor den bevorstehenden Play-offs die notwendige Betriebstemperatur für das Titelrennen aufzunehmen.

Einen Platz unter den Top-Zwei der Hauptrunde und damit den direkten Einzug ins Play-off-Halbfinale ab dem 13. März haben die Blau-Weiß-Roten aus der Quadratestadt dabei schon sicher. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019