Besser ein schnelles Ende

Ob die Frage, wie und unter welchen Bedingungen demnächst wieder professionell Fußball gespielt werden kann, derzeit Priorität hat, sei mit Blick auf die übrigen massiven Auswirkungen der Corona-Krise einmal dahingestellt. Dennoch hat die Wirtschaft – und da gehört das Business des Profi-Fußballs nun einmal dazu – ein Recht darüber nachzudenken, wie und wann es weitergehen kann, damit auch in diesem Sektor finanzielle Abstürze, Pleiten und Arbeitsplatzverluste so weit wie möglich minimiert werden können.

Während die Erst- und Zweitligisten von ihrem Liga-Verband DFL bereits mit Richtlinien für eine mögliche Fortsetzung der Saison ohne Zuschauer vertraut gemacht wurden und relativ einheitlich Geisterspiele als einzig mögliche Option akzeptieren würden, macht die 3. Liga unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes dabei eine weniger gute Figur. Jeder scheint sich selbst der nächste und einer Mehrheit, die Geisterspiele will, steht einer Minderheit gegenüber, die eher ein schnelles Ende bevorzugt. Von der oft beschworenen Solidarität der Fußball-Familie ist hier wenig zu spüren.

Das hat vor allem damit zu tun, dass die 20 Clubs in Liga Drei eben nicht mit den üppigen TV-Geldern der Erst- und Zweitligisten planen können, sondern sich mit teilweise völlig unterschiedlichen Voraussetzungen nach anderen Geldern strecken müssen, um über die Runden zu kommen. Für den einen wären Geisterspiele demnach ein Mittel zur Schadensbegrenzung, weniger gut situierte Clubs, denen schon die monatliche Stadionmiete die Luft abschnürt, würde dieser Weg wohl in die Insolvenz führen.

Wenig Hilfe bekommen die Clubs dabei vom DFB als Veranstalter der 3. Liga. In der Frankfurter Zentrale schaut man vor allem darauf, was die DFL macht und lehnt sich wie bei den künftigen Lizenzierungsrichtlinien gerne bequem an, anstatt selbst zu agieren. All das, was künftig in den oberen Ligen beschlossen wird, auf die dritte Etage zu übertragen, wird allerdings nicht möglich sein. Und andere Ligen, die ähnlich abhängig von Zuschauereinnahmen sind wie die Fußball-Drittligisten, haben längst einen Schlussstrich gezogen. Diesem Beispiel sollten die Handelnden schnell folgen.

