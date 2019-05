Beste Abwehr nicht auf der Höhe

Krefeld.Als die Herren des Mannheimer HC beim Final Four um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft in Krefeld vor den 4600 Zuschauern das Siegerpodest betraten, war es nicht die Ehrung, die sich die Mannheimer gewünscht hatten, denn der Meistertitel ging, wie schon im Vorjahr an gleicher Stelle, erneut an den HTC Uhlenhorst Mülheim. In einem packenden Finale sicherten sich die Ruhrstädter durch einen 5:4 (4:2)-Sieg über den MHC auch im Jahr 2019 die Meistertrophäe.

„Mülheim hat heute gegen die beste Defensive der Liga fünf Tore geschossen, damit haben sie sich den Titel auch verdient“, sagte MHC-Coach Michael McCann, den vor allem das zweite Spielviertel schmerzte. Dort sah es allerdings zunächst richtig gut für den Deutschen Meister von 2017 aus, als Gonzalo Peillat einen Siebenmeter sicher zum 1:0 (17.) für den MHC verwandelte und Guido Barreiros nur Sekunden später auf 2:0 (17.) erhöhte. Die Freude über diesen Doppelschlag wurde aber rasch getrübt, als Jan Schiffer den HTCU auf 2:1 (28./ Strafecke) heran brachte.

„Wir haben hier in Krefeld insgesamt zwei gute Spiele abgeliefert, aber im zweiten Viertel waren wir zunächst fünf Minuten gut und haben dann zehn Minuten richtig schlecht verteidigt“, konnte sich MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer nicht daran erinnern, dass die Blau-Weiß-Roten in nur einem Spielviertel schon einmal vier Treffer kassiert haben. So war der Anschlusstreffer von Schiffer nur der Beginn des Unheils, denn Malte Hellwig (22./ Strafecke), und HTCU-Kapitän Tobias Matania per Doppelschlag (27./ Strafecke und 30.) stellten auf 4:2 für den Titelverteidiger.

Frauen scheitern im Halbfinale

„Nach der Halbzeit haben wir dann wieder ein richtig gutes drittes und viertes Viertel abgeliefert und waren ja sogar am Ausgleich dran“, sagte Fischer der den 4:3-Anschlusstreffer durch Gonzalo Peillat per Strafecke bejubeln durfte (38.). Damit war der MHC wieder zurück im Spiel. „Ich habe den Jungs in der Halbzeitpause gesagt, dass wir es immer noch schaffen können, wenn wir kein weiteres Gegentor kassieren“, empfand MHC-Trainer Michael McCann das fünfte Gegentor durch Julius Meyer (41.) als den Knackpunkt des Finales.

Geschlagen gaben sich die Mannheimer aber noch lange nicht und mit einem Eckennachschuss brachte Lucas Vila (45./Strafecke) den MHC kurz vor Ende des dritten Viertels auf 5:4 heran. Mit gleich drei Strafecken hatten die Blau-Weiß-Roten im Schlussviertel noch die große Möglichkeit zum 5:5-Ausgleich – die letzte davon 59,4 Sekunden vor Spielende. Aber der Ball fand einfach nicht mehr den Weg ins Mülheimer Tor.

„Das tut einem jetzt erst einmal unglaublich weh.A aber wenn wir bald darauf schauen, können wir auf unsere Saison trotzdem stolz sein. Für mich war das eine unglaubliche Spielzeit“, bezog MHC-Youngster Mario Schachner da auch den dritten Platz in der Euro Hockey League (EHL) mit ein, für die sich die Mannheimer erneut qualifiziert haben. Für Vizemeister Teo Hinrichs und Moritz Rothländer (TSV Mannheim Hockey) steht in Krefeld schon am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) der FIH-Pro-League-Auftritt mit den deutschen Hockey-Herren gegen Olympiasieger Argentinien an.

Die Damen des Mannheimer HC mussten ihre Titelträume ebenfalls verschieben. Nachdem der MHC 2018 in Krefeld im DM-Halbfinale am UHC Hamburg gescheitert war, war diesmal erneut im Halbfinale Schluss. Wie schon bei der Hallen-DM-Endrunde im Januar 2019 unterlagen die MHC-Damen am Samstag dem Düsseldorfer HC – und das, obwohl bei der 2:3 (1:2)-Niederlage Nadine Kanler (5.) und Martina Cavallero (27.) nach dem frühen Rückstand durch Pia Lhotak (4.) den MHC zur Halbzeit mit 2:1 in Führung geschossen hatten.

„Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit gut im Griff und müssten zur Pause eigentlich sogar mit 3:1 führen. Normalerweise weiß man nach einem Spiel ja recht schnell, woran es gelegen hat, aber was dann nach der Pause im dritten Spielviertel passiert ist, kann ich noch nicht erklären“, war MHC-Coach Nicklas Benecke nach dem verpassten Finale sichtlich enttäuscht.

Für die MHC-Spielerinnen Nike Lorenz, Cécile Pieper und Sonja Zimmermann geht es schon am Mittwoch erneut in Krefeld mit den deutschen Hockey-Damen in der FIH Pro League gegen Argentinien (18.30 Uhr/DAZN) weiter. Die Düsseldorferinnen mussten sich am Sonntag im Finale dem Titelverteidiger Club an der Alster mit 1:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

