Beste Laune beim SVW II

MANNHEIM.Der SV Waldhof II schreitet in der Fußball-Landesliga weiter mit Riesenschritten in Richtung Meisterschaft. Am Ostermontag steht für den Tabellenführer nun das nächste Derby an. Zu Hause am Alsenweg empfängt die Mannschaft von Trainer Peter Brandenburger um 15 Uhr den FV Brühl. Da Verfolger FC Bammental über Ostern spielfrei ist, könnten die Blau-Schwarzen ihren Vorsprung sogar auf elf Punkte vergrößern. „Wir wollen die Partie gegen Brühl natürlich gewinnen, zu Hause wieder einen Dreier einfahren, um auch unseren Vorsprung auszubauen. Aber es wird sicher kein einfaches Spiel“, sagt Waldhof-Coach Peter Brandenburger. Der Trainer des Tabellenführers hat alle Leistungsträger an Bord. „Die Jungs trainieren fleißig, die Stimmung ist gut, wir freuen uns darauf, dass es wieder weitergeht“, sagt Brandenburger.

Der FC Türkspor Mannheim könnte den Waldhöfern unterdessen mit einem Heimsieg über den Ligadritten 1. FC Mühlhausen am Montag, 15 Uhr, Schützenhilfe leisten. Der VfL Kurpfalz Neckarau steht am Montag, 15 Uhr, vor einem kniffligen Derby in Ketsch. bol

