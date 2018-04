Bestzeit als Krönung

Anzeige

Ladenburg.Benjamin Neuwirth aus den Reihen der gastgebenden LSV hat den 28. Waldparklauf in Ladenburg gewonnen. Der Leichtathlet aus Edingen-Neckarhausen benötigte für die Zehn-Kilometerstrecke 35:51 Minuten. „Es lief letztendlich super: Ich habe eine persönliche Bestzeit aufgestellt“, sagte der strahlende Sieger. Dabei dachte er bei Kilometer acht noch, es sei schon Feierabend: „Ich war kurz davor, mich übergeben zu müssen, das war hart.“

Beim Heimrennen in Ladenburg herrsche jedoch immer eine „super Atmosphäre“, die ihn weitergetragen habe. Auch das Wetter habe mitgespielt: „Bessere Bedingungen als so einen strahlenden Frühlingstag kann es nicht geben.“ Neuwirth möchte am 21. Juli beim 24. RömerMan-Triathlon teilnehmen. Auch die Halbmarathons von Mannheim und Heidelberg zählen zu seinen nächsten Zielen.

Schnellste Frau war Julia Bongiovanni (TV Schriesheim) mit einer Zeit von 38:14 Minuten. Sie möchte in drei Wochen den Marathon in Mainz bestreiten. „Deshalb liegt eine harte Trainingswoche mit dem Waldparklauf als Abschluss hinter mir“, sagte die schnelle Frau aus der Trainingsgruppe des „Engelhorn Sports Running Teams“ um Christian Stang. Auch Bongiovanni lobte die „schöne Atmosphäre“. Die Rundstrecke zwischen Römerstadion und Waldpark sei „super eckig und nicht für Bestzeiten gedacht, aber dafür abwechslungsreich“. pj