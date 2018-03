BG gehen die Spieler aus

Anzeige

VIERNHEIM.Die Sharks haben Personalprobleme. Basketball-Oberligist BG Viernheim/Weinheim trat beim Tabellensiebten UC Baden-Baden nur mit sieben Spielern an. Letztlich quittierte das Team von Trainer Ralf Schäfer eine 66:112 (31:53)-Klatsche.

„Wir hatten leider nur einen kleinen Kader. Von den sieben Spielern waren zwei U-18-Akteure“, betonte Schäfer. Nur im ersten Viertel spielten die BG-Akteure auf Augenhöhe. Nach zehn Minuten führte Baden-Baden aber schon mit 24:18. Bis zur Pause zog der UC dann weg. Zur Halbzeit betrug der Rückstand der Viernheimer schon 22 Punkte.

Kreutzer erzielt 22 Punkte

Die BG, die ohne einen echten Centerspieler angetreten war, wehrte sich zwar, stand aber auf verlorenem Posten. Die Ex-Profis bei Baden-Baden, Deon McDuffie (25 Punkte) und Kwame Duku (21), kamen immer wieder zu freien Würfen. Nach dem dritten Viertel lag der UC mit 80:51 (30.) in Front. Letztlich verloren die Viernheimer am Ende deutlich. Bester Werfer bei der BG war Lukas Kreutzer mit 22 Punkten. In der Tabelle bleibt die BG trotz der Niederlage auf dem sechsten Rang. das nächste Spiel tragen die Viernheimer erst wieder am 15. April beim CVJM Lörrach aus.