BG Viernheim/Weinheim hat den Klassenerhalt sicher

VIERNHEIM.Die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim haben ihre Saisonbilanz ausgeglichen. Gegen die SG Heidelberg-Kirchheim II gelang den Sharks im 16. Spiel der achte Erfolg in der Oberliga Baden. Die Mannschaft von Coach Ralf Schäfer besiegte den Tabellennachbarn mit 78:61. Die BG ist nun Tabellensechster und hat den Klassenerhalt sicher.

Die Sharks begannen bissig und führten nach dem ersten Viertel mit 19:14. Die Viernheimer traten nur mit acht Akteuren an. Auch Center Salvatore Baragiola fehlte. Doch die BG überzeugte mit einer starken Verteidigung. Angeführt von einem treffsicheren Kapitän Sebastian Geister (18 Punkte) bauten die Viernheimer den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 36:28 aus. Im zweiten Durchgang übernahmen Lukas Kreutzer (18) und Fabio Wedel (21) im Angriff Verantwortung. Die BG zog auf 54:40 (30.) davon und feierte letztlich einen souveränen Erfolg mit 17 Punkten Vorsprung. „Ich bin sehr zufrieden. Nach der knappen Niederlage gegen Leimen haben wir diesmal einen überzeugenden Auftritt hingelegt“, sagte BG-Trainer Schäfer. Am Sonntag, 17.30 Uhr, müssen die Sharks beim TSV Schönau antreten.

KuSG Leimen – SG MA II 63:62

Die Korbjäger der SG Mannheim II verloren ihre Auswärtspartie bei der KuSG Leimen mit 62:63 (32:29) und müssen weiter um den Ligaverbleib bangen. In den ersten beiden Vierteln war die SG II das bessere Team. Die Mannheimer führten mit 15:13 (10.) und 32:29 zur Pause. Doch Leimen blieb dran. Vor allem Patrick Heintzmann (25 Punkte) erzielte immer wieder wichtige Körbe. Die KuSG ging mit einem knappen Vorsprung (49:48) in das Schlussviertel. Dort ging es hin und her. Letztlich siegte Leimen knapp.