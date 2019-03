Björn Borgs Sohn schlägt für Grün-Weiss auf

Mannheim.Grün-Weiss Mannheim holt ein Talent mit ganz großem Namen ans Neckarplatt. In der neuen Saison jagt ein 15-Jähriger mit dem Nachnamen Borg die gelbe Filzkugel über das Netz. Dabei handelt es sich um den Sohn von Tennis-Legende Björn Borg, den der deutsche Mannschaftsmeister für sein Regionalligateam gemeldet hat.

Leo Borg ist Schwedens Nummer eins der U 16 und wird in der U-18-Weltrangliste der ITF an Position 347 geführt. „Man muss bedenken, dass er erst 15 Jahre alt ist, also ein 2003er Jahrgang. Er zählt in Europa zu den zehn besten Nachwuchsspielern“, erklärt Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell. Bei der Europacup-Endrunde der U16 in Frankreich vor wenigen Wochen, für die sich Deutschland erstmals seit Jahren qualifizierte, waren die acht Teams eine Woche zusammen. Marzenell war als DTB-Trainer vor Ort. „Wir haben ab und zu neben den Schweden trainiert“, erzählt er – und im Spiel um Platz fünf auch gegen die Skandinavier gespielt. Marzenell coachte gegen Borg und weiß: „Er ist ein guter Athlet, spielt mit Spin wie sein Vater. Generell erinnert seine Technik an Björn Borg. Beidhändige Rückhand, gute Vorhand und ein Kämpfer auf dem Platz.“

Während der Woche schon kam Marzenell mit dem schwedischen Trainer Rickard Billing ins Gespräch. Im Anschluss schickten die Trainer Kurznachrichten hin und her. „Ich sagte ihm, dass Leo gerne bei uns in der Regionalliga Liga-Luft schnuppern kann. Wenn er sich weiter so gut entwickelt, stellen wir ihn natürlich auch in der Bundesliga auf“, so Marzenell. Leo Borg sagte zu.

Leo Borg ist aber nicht das einzige neue Gesicht bei den Mannheimern, auch Moritz Thiem kommt ans Neckarplatt. Er kennt Grün-Weiss, die Bundesliga, das Publikum, die Stimmung in der Mannschaft schon. Klar, denn er war vergangenes Jahr mit seinem großen Bruder Dominic Thiem beim Derby gegen Weinheim dabei. Der 19-Jährige staunte nicht schlecht über die mehr als 4000 Zuschauer, die sich auf der Anlage tummelten. Teamchef Marzenell und Coach Daniel Steinbrenner hielten ihm die Tür auf: „Wenn du willst, kannst du gerne zu uns kommen.“

Auf dem Platz ein Kämpfer

Gesagt, getan. Moritz Thiem wird 2019 erstmals für Grün-Weiss in der Regionalliga aufschlagen. „Er ist ein ruhiger Typ, aber auf dem Platz ein Kämpfer“, beschreibt Steinbrenner den Niederösterreicher. Thiem holte 2018 seine ersten Weltranglisten-Punkte und wird auch dieses Jahr auf der Tour spielen. Steinbrenner: „Er hat einen Bruder mit Rang und Namen, aber er will sich mit seinem eigenen Tennis durchsetzen. Das ist sicher nicht leicht, aber das Potenzial ist da.“ Im Vergleich mit den anderen Youngstern Justin Schlageter und Jannik Gieße ist Thiem einen Schritt weiter. „Das neue System macht es schwierig, sich in der Weltrangliste hochzuspielen. Realistisch sind die Top 400 und dann kommt es auf viele kleine Faktoren an, wo Moritz Reise noch hingeht“, schätzt Steinbrenner die Situation ein.

Grün-Weiss soll auf dieser Reise ein Meilenstein werden, der Erfahrungen gibt und Moritz Thiem stärker macht. Marzenell: „Das Ziel ist es, bei uns in zwei, drei oder vier Jahren in der Bundesliga zu spielen.”

Thiem und Borg gehen in der Regionalliga-Mannschaft einen Weg, den vorher zum Beispiel schon Gerald Melzer gegangen ist. red

