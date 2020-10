Blanke Brust macht Sorgen

Mannheim.Während durch die Corona-Beschränkungen die Ticketeinnahmen wegbrechen oder zumindest stark vermindert in die Kassen der Fußball-Drittligisten fließen, sind die Vereine aus der untersten deutschen Profi-Klasse umso mehr auf die Zuwendungen von Sponsoren und Partnern angewiesen. Einen großen Anteil leistet dabei die Vermarktung des Trikots – und hier ist der SV Waldhof als einziger Verein ohne Sponsoring-Partner für die Trikotbrust aktuell Tabellenletzter, um im Bild zu bleiben.

Zuletzt war der Glücksspielanbieter Sunmaker auf den blau-schwarzen Trikots präsent, doch während das Unternehmen bei Hansa Rostock, dem 1. FC Magdeburg, dem FSV Zwickau und dem Hallescher FC weiterhin präsent bleibt, lief der Kontrakt mit dem SVW aus, ein Nachfolger wurde bislang nicht gefunden.

„Es ist brutal schwer“, sagt Geschäftsführer Markus Kompp, was nicht am Bemühen liege. „Wir sind fast täglich in Gesprächen, bei vielen Unternehmen ist aber die Unsicherheit zu spüren, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht und ob genügend Zuschauer in den Stadien ein Engagement wahrnehmen“, erklärt Kompp die bislang erfolglose Suche in erster Linie mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Konkurrenz ist allerdings schon auf der sicheren Seite, die Vereine konnten die Einnahmen in der Summe (10,15 Mio. Euro) zum Vorjahr (8,25 Mio Euro) sogar steigern, wie das Marketing Fachmagazin „Sponsors“ auflistet. Krösus ist in Sachen Trikotsponsoring demnach 1860 München (1,8 Mio.), danach folgen Wehen-Wiesbaden (1,3 Mio.) und der 1. FC Kaiserslautern (800.000 Euro). Der Sunmaker-Deal beim SVW lag im Vorjahr im unteren sechsstelligen Bereich. Im Schnitt erhalten die Clubs 543 000 Euro.

Die Sponsorensuche beim SVW soll allerdings bald abgeschlossen sein. „Wir haben gute Mediadaten, die Mannschaft spielt erfrischenden Fußball“, ist Kompp zuversichtlich – will die Marke SVW vor diesem Hintergrund aber auch nicht „verramschen“.

Was die Vorwürfe rassistischer Beleidigungen gegen den Türkgücü-Verteidiger Yiyoung Park betrifft, hat der SV Waldhof nach Zustellung des Sonderberichts des Schiedsrichters noch bis am Donnerstag Zeit, gegenüber dem DFB Stellung zu nehmen. Schiedsrichter Robin Braun notierte in seinem Bericht allerdings lediglich die Tatsache, dass sich Park an ihn gewandt habe. Welche Begriffe gefallen sein sollen, bleibt weiter unklar. Auch die Mannheimer Polizei wird zur Sachlage aktuell noch gehört, die Auswertung der TV-Aufnahmen ergab wenig Brauchbares. Unabhängig davon will der SVW mit einer eigenen Aktion Flagge zeigen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020