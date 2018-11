Blaue Flecken steckt Samira locker weg

Mannheim.Samira Abu-Jardeh fackelt nicht lange. Entschlossen zieht sich die Mannheimerin Handschuhe und lederne Schützer über die Füße – und schlägt zu. Im Ausfallschritt holt sie aus, verpasst dem Kickschild einen Schlag nach links und rechts, geht zurück und dreht sich zu einem hohen Sidekick.

Die Trainingshalle des Topfit Centers wird erfüllt von dumpfen Schlaggeräuschen. Samira, gerade einmal 13 Jahre alt, beweist, dass Kickboxen keinesfalls nur etwas für Jungs ist. So manchen Titel hat sie schon: In Paderborn gewann sie die deutsche Meister- und Vizemeisterschaft in den Kampfdisziplinen Point Fighting und Leichtkontakt, wurde wenig später beim Bibliser Kurpfalz-Cup Zweite und feierte in Sinsheim zwei deutsche Meistertitel bei den bis 17-Jährigen und den Seniorinnen.

„Mir macht es einfach Spaß, zuzuschlagen – natürlich sportlich gemeint“, sagt die Schülerin fast schüchtern. Angefangen hat die 13-Jährige eigentlich mit dem Tanzen. Das wurde ihr aber schnell zu langweilig, sie wechselte zum Kickboxen. Mit neun Jahren trainierte sie für ein Jahr in der Manz Kampfsport Akademie, hörte allerdings nach zwölf Monaten wieder auf, weil „der Ehrgeiz fehlte“, so Samira. Im Dezember 2017 fing sie im selben Verein wieder an und bestritt im Mai 2018 ihr erstes Turnier – in Paderborn.

Heute trainiert die 13-Jährige etwa drei bis vier Mal die Woche für zwei bis vier Stunden. „Wenn Meisterschaften – wie die EM in dieser Woche – anstehen, geht es auch mal härter zu“, sagt Samira, die auch einen Selbstverteidigungskurs belegt. Der „untypische Mädchensport“ erfreut sich vor allem bei ihren Freundinnen großer Beliebtheit. Wenn sie mal ausgingen, würde sich die Clique bei Samira „sicher“ fühlen und bezeichnet die Schülerin mit arabischen Wurzeln – halb ernst, halb im Scherz gesagt – als „Bodyguard“. Der Gedanke, dass ihre Tochter durchaus auch zuschlagen könne, beruhige auch ihre Mutter Jasmin. Als Samira erstmals zu kickboxen begann, sei sie auch nicht gegen Gleichaltrige angetreten, sondern gegen erwachsene Männer. „Das ist auch meiner Größe geschuldet, ich bin 1,77 Meter“, sagt Samira.

Ob sie auch mal was einstecken musste? „Ja klar“, sagt sie lachend. „Nasenbluten, blaue Flecken. Aber ehrlich gesagt, tun mir die Schläge nicht so weh, da sind andere empfindlicher. Ich ärgere mich zwar bei jeder Niederlage, stehe aber auf und kämpfe weiter.“

Was sie später machen möchte, weiß Samira noch nicht. Aber ihr größter Wunsch steht schon lange fest: Irgendwann Weltmeisterin werden.