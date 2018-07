Blick geht nach oben

Anzeige

MANNHEIM.Der VfL Kurpfalz Neckarau will wieder angreifen. Nach vier eher durchwachsenen Spielzeiten in der Fußball-Landesliga möchte der Mannheimer Traditionsklub in der kommenden Saison zumindest nicht wieder bis zum Rundenende um den Klassenerhalt zittern. Noch in der Schlussphase der vergangenen Saison stellten die Neckarauer ihrem Chefcoach Richard Weber für die kommende Spielzeit mit Bernd Wigand und Feytullah Genc zwei Trainer als Unterstützung zur Seite. Beide haben in der Vergangenheit schon selbst als Cheftrainer gearbeitet. Nun hat Teamchef Lacky Paschaloglou die Kaderplanungen zu 99 Prozent abgeschlossen. Er sagt: „Wir wollen in der neuen Saison zwischen Platz fünf und sieben landen.“

Paschaloglou ist hochmotiviert. „Feytullah Genc und Bernd Wigand sind ein Glücksfall für uns. Mit Richard Weber haben einen überragenden Trainer. Aber die zwei packen noch mächtig Expertise drauf.“ Nach Rang elf in der vergangenen Runde will die Mannschaft nun in der siebten Landesliga-Spielzeit wieder weiter oben mitspielen. „Mit einem zweistelligen Tabellenplatz könnte ich diesmal nur ganz schwer leben“, sagt Paschaloglou.

Ein Quartett von Türkspor

Personell hat sich einiges getan. „Wir haben schon ein paar wichtige Spieler verloren, als schlechter würde ich uns aber nicht einstufen. Ich denke, dass wir in etwa gleich gut wie in der vergangenen Runde dastehen“, betont Paschaloglou. Den Verein verlassen haben Markus Engel, Liron Bunyaku (beide SF Heppenheim), Nicolas Hahn, Giovanni Scalamato (beide SV Waldhof U23), Mike Blumhardt (Plankstadt), Mario Baretto (Türkspor Mannheim), Paul Notheisen (FV Hambrücken) sowie Burak Türkyilmaz (Türkspor Mosbach).