Blutleerer Auftritt der SGL

Leutershausen.Die SG Leutershausen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der 3. Handball-Bundesliga. Und nicht nur das: Im Derby gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen ließen sich die Roten Teufel am Sonntag in der Heinrich-Beck-Halle beim letztlich sogar noch schmeichelhaften 29:31 (13:18) regelrecht vorführen. Ein blutleerer Auftritt, der auch SGL-Trainer Frank Schmitt fast sprachlos machte.

„Es ist ganz schwierig, jetzt etwas Gescheites zu sagen. Heute hat der Mannschaft die Emotion gefehlt, wir haben eine katastrophale Leistung gezeigt“, sagte Schmitt und blickte ins Leere. „Wir haben die einfachsten Zweikämpfe verloren, keiner hat dem anderen den Rücken gestärkt. Die Art und Weise, wie wir verloren haben, tut schon sehr weh.“ Ganz anders dagegen die Gefühlslage beim ehemaligen Leutershausener, HG-Trainer Holger Löhr: „Wir sind sehr glücklich, hier die ersten Punkte geholt zu haben. Wir waren auf alle Situationen gut vorbereitet und haben uns endlich einmal für die gute Trainingsarbeit belohnt. Das freut mich sehr für diese tolle Truppe.“

Gut vorbereitet glaubte auch Schmitt seine Mannschaft zu haben, auf einen Gegner, der in Florian Burmeister seinen stärksten Mann hatte. „Der Einzige, der aus dem Rückraum wirft“, schüttelte der SGL-Coach nachhaltig den Kopf über das wirre Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Die agierte überhaupt nicht im Verbund, egal, welche Formation auf dem Platz stand. Immer wieder sah sich Maximilian Rolka dem stärksten Oftersheimer allein gegenüber. Dem genügte oft eine Körpertäuschung, um völlig frei zum Wurf zu kommen.

Zum Schluss Ergebniskosmetik

Da auch die SGL-Keeper Alexander Hübe und Benjamin Gärtner neben sich standen und in 48 gemeinsam gespielten Minuten auf gerade einmal zwei Paraden kamen, lagen die Teufel von Beginn an in Rückstand. Und das relativ schnell auch relativ deutlich. Als sich dann auch noch der von den Eulen Ludwigshafen kurzfristig zur HG geflatterte Yessine Meddeb auf der rechten Seite immer mehr zutraute, schwammen den Leutershausenern nicht nur in der Abwehr die Felle davon. Auch der Angriff agierte nahezu ohne Druck.

Mit der Unterstützung des ab der 48. Minute beim Stand von 20:27 eingewechselten Jörn-Thore Doeding ins Leutershausener Tor kam die SGL zwar bis zum 27:29 (58.) herran, doch die Wende blieb aus.

SGL: Hübe, Gärtner (15. bis 30.), Doeding (ab 48.) – Schreiber (2), Schwerdtfeger, Muth (7), Rolka (3), Stippel (1), Ruß (2), Cirac (1), Schwalbe (2), Wichmann (2), Bitz, Köder (1), Pauli (8/8).

