Botengänge statt Bolzen

Die Kicker des SC United Weinheim gehen täglich auf Einkaufstour. © bfv

Mannheim.Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. So haben auch viele Fußball-Vereine in den vergangenen Tagen und Wochen vorbildliche Hilfsangebote ins Leben gerufen, um während der Corona-Krise Menschen in Risikogruppen zu unterstützen. Doch nicht nur rund um die Profi-Teams und deren Fan-Gruppen wie beim SV Waldhof („Hilfe für Mannheim“, einkaufshilfe@pro-waldhof.de) sind solche Initiativen entstanden, sondern auch zahlreiche Amateurvereine bieten Einkaufsservices und verschiedene Botengänge an.

So hat auch der SC United Weinheim aus der Not eine Tugend gemacht. „Es ist einerseits schade, dass der Fußball im Moment ausfällt, jetzt müssen wir die ganze Zeit zu Hause sein“, bedauert Uniteds stellvertretender Vorsitzender Sükrü Cansiz. „Aber andererseits sehen wir das Ganze wie ein Fußballspiel und wissen, dass wir mit unserer Taktik am Ende siegen werden.“ Denn in der neu gewonnenen Freizeit erledigen die Weinheimer Fußballer bereits seit Mitte März Besorgungen für Risikogruppen. Die Helfergruppe besteht aus zwölf Personen der Herrenmannschaft und der Vorstandschaft.

Mannschaftskasse gespendet

Die 1. Mannschaft der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen unterstützt dagegen die ortsansässigen Gastronomiebetriebe, die momentan ums Überleben kämpfen. Dafür plünderten die Kicker kurzerhand ihre Mannschaftskasse, verzichteten auf ihre geplante Abschlussfahrt und ließen die gesammelten 2300 Euro der lokalen Gastro zukommen.

„Wir hoffen, dass wir damit zumindest einen Teil dazu beitragen können, dass wir alle weiterhin die tolle Gastronomie in unserer Gemeinde genießen dürfen“, lassen die Fußballer verlauten. „Wir würden uns sehr freuen, wenn auch andere Vereine diesem Beispiel folgen und die lokalen Betriebe unterstützen. Dabei muss nicht ausschließlich die Gastronomie unterstützt werden, auch andere lokale Unternehmen haben es in diesen Zeiten schwer. Jeder Euro zählt.“ red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020