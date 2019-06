Brenner dominiert

München.Hannelore Brenner ist zurück in der Erfolgsspur. Die mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin der Para-Equestrians hat auf ihrer neunjährigen Stute „Bellisima“ bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in München ihren 16. Titel gewonnen und einen großen Schritt in Richtung EM in Rotterdam Ende August gemacht.

Nach dem Tod ihrer legendären Stute „Women of the World“ durchlebte die 55-Jährige aus dem rheinhessischen Wachenheim eine kleine Durststrecke, doch schon beim Mannheimer Maimarktturnier zeigte sich bei „Lissy“ der Erfolg der akribischen Aufbauarbeit. Im internationalen Feld wurde sie mit Wertnoten knapp unter 70 Prozent Dritte hinter der Weltmeisterin Sanne Voets aus den Niederlanden und dem Brasilianer Rodolfo Riskalla.

In München war Brenner im Grad IV in allen drei Prüfungen die Beste und übertrumpfte mit Wertungen von 72,125 (Team-Test), 72.033 (Individual) und 75,208 Prozentpunkten die Konkurrenz deutlich. sd

